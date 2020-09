Regras sanitárias em bares e restaurantes ficam ‘menos rígido’ na Capital; entenda

O anúncio da reedição foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

Por conta das aglomerações geradas em alguns bares e restaurantes de Rio Branco, que foram denunciados e receberam a fiscalização da Vigilância Sanitária na última semana, além de notificação por infração do decreto que regulamenta o funcionamento dos referidos espaços durante a Fase Amarela do Pacto Acre Sem Covid, a Prefeitura da Capital resolveu fazer algumas mudanças nas regras sanitárias.

O anúncio da reedição foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (9).

A mudança abrange bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares.

Na classe de medidas específicas, a nova regra define que “os talheres de uso para a refeição devem ser armazenados em embalagens fechadas de modo individual (garfo e faca) para que não haja contaminação após a higienização até o uso do cliente”.

Além disso, permite que – diferente do decreto anterior – as cadeiras sejam ocupadas por mais de duas pessoas, desde que o distanciamento entre as mesas aumente de 2m para 2,5 m.

Outro ponto também destacado na alteração é a barreira física. Com a mudança, o recurso não é mais uma obrigatoriedade, e passa a ser opcional (a pedido do cliente).

O Acre permanece na fase amarela desde o dia 5 de agosto. Nas últimas duas coletivas do governo, em que o nível de risco foi reavaliado pela comissão do pacto, o Estado não conseguiu progredir para a última fase: a verde.

A prefeitura alerta ainda que a capacidade limitada permanece em 50% do número de mesas contidas, e que ainda é proibido música ao vivo.

