Depois do Flamengo, Fluminense tem lista de jogadores infectados

O elenco do Fluminense realizou exames do novo coronavírus e os resultados teriam revelado um total de oito testes positivos neste sábado (26/9). A informação é do portal O Dia.

Nascimento, Lucas Claro, Marcos Paulo, Calegari, Luiz Henrique, Martinelli, Daniel e Miguel seriam os infectados pela Covid-19 do elenco tricolor. PUBLICIDADE O próximo compromisso do time de Odair Hellmann está marcado para a próxima segunda-feira (28/9), no Maracanã, contra o Coritiba, às 20h, pelo Brasileirão.

