Covid-19: numero de casos, mortos e curados nos municípios do Acre; confira

Os municípios de Assis Brasil e Xapuri apresentam as maiores incidências do Estado

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registrou 26 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico. Assim, o número de infectados saltou de 25.443 para 25.469, nas últimas 24 horas.

Pelo menos 20.168 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 114 seguem hospitalizadas.

A maior concentração de casos é na capital acreana. A incidência da COVID-19 no Acre é de 2.912,8 casos por 100.000 habitantes, os municípios de Assis Brasil e Xapuri apresentam as maiores incidências do Estado com 6.997,4 e 5.211,4/100.000 habitantes, respectivamente.

Confira a situação epidemiológica por município no Acre:

