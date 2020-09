Covid-19: veja as pessoas que estiveram com Neymar nas férias em Ibiza

Durante a estadia em Ibiza, Neymar se encontrou com diversos amigos e personalidades. Conforme relato do jornal francês, os jogadores Marquinhos (e sua mulher, Carol Cabrino), Verratti, Navas, Herrera, Paredes, Di Maria e Cavani estiveram com o camisa 10 do PSG. Di Maria e Paredes, inclusive, são os outros dois do elenco parisiense apontados pelo L’Equipe como infectados com o novo coronavírus.

