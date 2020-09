Cristiana Oliveira abre o jogo sobre atriz que vai interpretar Juma Marruá em remake

“Eu concordo com o que o Ricardo Waddington disse no ‘Fantástico‘. Seria legal eles testarem atrizes desconhecidas”, relatou Cristiana Oliveira em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Várias atrizes estão sendo apontadas como a próxima Juma, como: Lucy Alves, Rafa Kalimann, Giullia Buscacio, Erika Januza e Juliana Paes.

Cristiana ainda revelou que toparia voltar a trama vivendo uma nova personagem. “Acho que essa é uma coisa delicada. É um outro projeto, uma outra época. É uma coisa que eles têm que decidir. Aceitaria fazer uma participação porque me sentiria muito lisonjeada”, afirmou.

“Seria muito legal, mas sou a favor da liberdade de escolha. Não fico esperando nada. Claro que a Juma está muito linkada comigo até hoje. Seria besteira dizer que não. Mas eles é que têm que saber. Eu não crio expectativas em relação a nada”, acrescentou a atriz.

A artista ainda se mostrou surpresa com a reação do público sobre o remake de Pantanal, em especial sobre quem será a nova Juma. “Na época não tinha internet. A gente sabia da repercussão quando saía na rua. Agora, a repercussão na internet é uma coisa absurda.”

“Recebo mensagem de gente do Brasil inteiro, até de pessoas de outros países, que souberam, que leram a respeito. Todo mundo está falando bem e dizendo que está curioso para saber quem vai ser a nova Juma”, comentou Cristiana Oliveira.

A nova versão de Pantanal está prevista para estrear na Globo em 2021, substituindo Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo. A adaptação está sendo realizada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original do folhetim.