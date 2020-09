Criticado por homofobia, Sikêra Jr. comandará disputa de drags

Quadro vai ao ar no Alerta Nacional, programa comandado pelo apresentador na RedeTV!

Um dos apresentadores mais controversos da TV atualmente, Sikêra Jr. comandará quadro voltado à cultura drag queen.

A Batalha de Drags está prevista se iniciar nesta quarta-feira 2 no Alerta Nacional, que vai ao ar pela RedeTV!. Segundo o Notícias da TV, a disputa envolverá dois integrantes do elenco do programa.

