História e emancipação: Cruzeiro do Sul comemora 116 anos de emancipação política

Em função do problema da pandemia do novo coronavírus, as atividades alusivas à festa do município foram bastante reduzidas para evitar a aglomeração

O município de Cruzeiro do Sul está completando nesta segunda-feira, 28, 116 anos de emancipação política. Nesta manhã o prefeito Clodoaldo Rodrigues, acompanhado do governador Gladson Cameli, vice-governador Major Rocha, Senador Sérgio Petecão, deputado federal Alan Rick e demais autoridades participou do hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal em comemoração ao aniversário da segunda maior cidade do Estado.

As atividades festivas iniciaram as 08h com o hasteamento das bandeiras. Logo em seguida, a cantora cruzeirense Joice Nobre cantou o hino da cidade, em seguida as autoridades enalteceram as belezas, as conquistas e crescimento da sociedade cruzeirense.

PUBLICIDADE

Neste ano, em função do problema da pandemia do novo coronavírus, as atividades alusivas à festa do município foram bastante reduzidas para evitar a aglomeração da população. Para comemorar esta importante data, a gestão municipal realiza o festival de lives, que contempla o público cristão e demais estilos musicais e outros tipos de artes.

O governador Gladson Cameli parabenizou Cruzeiro do Sul e disse que é um orgulho estar na sua cidade natal e governar o Estado que tanta ama. “Me sinto muito feliz neste dia, aniversário da minha amada cidade, estar aqui na condição de governador e estar em Cruzeiro do Sul nesse dia tão especial e tão diferente com essa pandemia onde não foi possível realizarmos uma grande festa. Mais com certeza ano que vem teremos uma grande festa para o nosso povo”, enfatizou.

O Senador Petecão enalteceu o crescimento do município e a garra do seu povo.

“Quero parabenizar a população cruzeirense pela sua garra e bravura. Todos nos acreanos nos orgulhamos da trajetória e da história dessa linda e maravilhosa cidade. Estou muito feliz por estar aqui comemorando essa tão importante data para todos nós”, concluiu.

Clodoaldo Rodrigues se emociou ao falar da satisfação de administrar sua cidade natal e afirmou que sua gestão será marcada por muito trabalho.

“Não pedi para ser o gestor, foi uma decisão da justiça, foi um ofício dado por Deus. Então, farei e darei o meu melhor para desenvolvermos nossa cidade. Estamos trabalhando muito, são muitas frentes de serviço em que estamos atuando para trazemos as melhorias necessárias ao nosso povo”, pontuou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários