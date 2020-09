Curtinha: Galvez x Vilhenense-RO e clássico Rio Branco-AC x Atlético-AC têm horários alterados

Departamento de competições da CBF muda horários de jogos dos clubes do Acre na terceira rodada

As partidas da terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D entre Galvez x Vilhenense-RO e o clássico acreano Rio Branco-AC x Atlético-AC tiveram os horários alterados pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto Galvez x Vilhenense, que será disputado na quarta-feira (30), na Arena Acreana, na capital do Acre, estava marcado para as 22h30, mas foi antecipado em uma hora e meia, passando para as 21h.

A mudança foi realizada atendendo solicitação do clube acreano

Já o clássico Rio Branco-AC x Atlético-AC, que será na quinta-feira (1), também na Arena Acreana, tem o pontapé inicial marcado para as 22h e não mais para as 22h30 como agendado inicialmente.

A justificativa para a alteração é “preservar intervalo regulamentar entre partidas do Atlético-AC”, segundo a CBF.

O Galvez é o quinto colocado com três pontos. O Vilhenense-RO está em quarto com a mesma pontuação, mas saldo de gols melhor.

O Rio Branco-AC está em terceiro lugar com quatro pontos e o Atlético-AC é o sexto com dois pontos. Todos os jogos são no horário de Brasília.

(Foto de capa: G1)

