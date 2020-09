Dança dos Famosos: Vitão será o substituto de Henri Castelli, afirma jornal

O cantor já era cotado para a atração do Domingão do Faustão, e aceitou substituir o ator que precisou se afastar por um problema de saúde

A produção do Domingão do Faustão escolheu um substituto para ocupar o lugar do ator Henri Castelli na Dança dos Famosos. Segundo o portal Extra, o escolhido é o cantor Vitão, que está no centro de polêmicas por conta do relacionamento com Luísa Sonza.

Segundo o jornal, Vitão já era cotado para o programa e aceitou substituir Castelli. PUBLICIDADE A saída de Castelli da competição surpreendeu os telespectadores. No programa do último domingo (13/9), Faustão não explicou o motivo da desistência. Já na segunda-feira (14/9), Castelli contou em seu Instagram para contar que um problema no pé o afastou da competição. “Infelizmente não vou poder participar porque tive um problema no meu tornozelo há dois meses. Eu quebrei o tornozelo e fui operado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein”, disse.

