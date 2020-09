Defesa de Rose Miriam diz que novo documento anexado a processo ‘prova’ união estável com Gugu

Rose é mãe dos três filhos de Gugu, que morreu em novembro do ano passado, as gêmea Sofia e Marina, de 16 anos, e João Augusto, de 18

A defesa de Rose Miriam, que busca na Justiça o reconhecimento da união estável com Gugu Liberato, se pronunciou após ser divulgado na imprensa a informação de que um novo documento fora incorporado no processo. Nele, constaria uma declaração do apresentador, assinada por ele, em que, conforme reiterou a defesa, o apresentador reconhece Rose “como sua companheira de muitos anos”.

Sobre o vazamento do documento, o advogado Nelson Wilians, responsável pela defesa de Rose, afirma que “o processo corre em segredo de Justiça e causa perplexidade o fato de esta informação ser divulgada nos meios de comunicação”.

PUBLICIDADE

Ele, porém, considera o documento “como indiscutível na comprovação da união (estável)” já que, nele, Gugu reconheceria Rose como a mãe dos filhos e “companheira de muitos anos” perante o governo dos Estados Unidos, sob pena de perjúrio.

“O documento é uma prova definitiva do que há muito estamos discorrendo que, se entre 2010 e 2011 o casal enfrentou uma crise conjugal, logo em seguida se reconciliou e deu continuidade a união, permanecendo a família unida até a trágica morte de Gugu”, afirmou o advogado.

A informação sobre esta novidade do processo foi dada feita pelo jornalista Erlan Bastos. Segundo ele, esse documento citado pela defesa data de 2016, quando Rose se mudou com os filhos para os Estados Unidos. Na ocasião, conforme detalha a reportagem, Gugu teria transferido uma quantia de cerca de U$ 550 mil para que Rose investisse em um time de futebol em Orlando. A declaração seria necessária para que a transferência da quantia fosse realizada.

Rose é mãe dos três filhos de Gugu, que morreu em novembro do ano passado, as gêmea Sofia e Marina, de 16 anos, e João Augusto, de 18.

No testamento, o apresentador deixou 75% de sua fortuna, avaliada em R$ 1 bilhão, diviidida em partes iguais entre os três filhos. Os outros 25%, estipulou que fosse partilhados, também igualmente, entre os cinco sobrinhos.

Rose entrou na Justiça com um pedido de reconhecimento de união estável alegando que era casada com ele e que os dois constituíram uma família, o que lhe daria direito à metade dos bens do apresentador. A mãe e os irmãos de Gugu negam e afirma que ela era apenas mãe dos filhos e que eles jamais tiveram uma relação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários