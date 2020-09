DEM e PSDB se unem em Tarauacá e formam chapa com Abdias e Bebé Damasceno

"Ficamos extremamente felizes com essa união aqui em Tarauacá", disse o presidente do DEM

A aliança entre o Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) e o Democratas (DEM) finalmente aconteceu em Tarauacá, nesta segunda-feira (7).

A chapa é formada pelo pré-candidato à prefeitura Abdias da Farmácia, do DEM, e pela empresária Francisca Soares, conhecida como Bebé Damasceno, que será vice.

Bebé é mãe do tucano e ex-prefeito da cidade, Rodrigo Damasceno, que retirou a sua pré-candidatura para apoiar a chapa.

“Ficamos extremamente felizes com essa união aqui em Tarauacá. O apoio do Rodrigo e a escolha de sua mãe, que são pessoas extremamente capacitadas, foram duas grandes conquistas. Rodrigo, principalmente, se mostrou muito grande ao abrir mão de sua candidatura e apoiar o nome do Abdias, qeu também é um ser humano muito capacitado para o que está se propondo a fazer”, disse o presidente estadual do DEM, Jairo Cassiano.

A convenção para apresentar os nomes será no próximo dia 16, no município.

