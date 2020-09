Demi Moore vai estrelar série da Amazon inspirada em podcast erótico

Demi Moore, em geral pouco vista em séries de televisão, vai estrelar a adaptação do podcast erótico Dirty Diana, em produção na Amazon Prime Video. As informações são do Deadline. Ainda não há data de estreia definida.

O podcast, publicado na plataforma QCode, narra histórias inspiradas por experiências de Shana Feste, criadora e corroteirista do programa com Jennifer Besser. Narrado por Moore, Dirty Diana explora as tentativas de um casal se reconectar por meio do sexo.

Em 2020, Moore apareceu na série Brave New World, adaptação do clássico de ficção científica de Aldous Huxley. Antes do sucesso a bordo de filmes como Ghost (1990), O Preço de uma Escolha (1996) e Até o Limite da Honra (1997), ela estrelou a série hospitalar General Hospital, entre 1982 e 1984.

Dirty Diana, o podcast, traz no elenco nomes como Mackenzie Davis, Betsy Brandt e Carmen Ejogo, além de participações de Gwendoline Christie, Lena Dunham, Lili Taylor e Melanie Griffith, entre outros nomes. A Amazon ainda não divulgou outros nomes que devem fazer parte da adaptação para a TV.

Feste e Besser também assinarão os roteiros de Dirty Diana, com Feste na direção dos episódios.

Besser trabalhou como produtora do filme Limites (2018), dirigido e escrito por Feste. No cinema, Feste também comandou os dramas Amor sem Fim (2014) e Em Busca de uma Nova Chance (2009).

