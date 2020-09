Dentista amiga de Mario Frias ganha cargo importante no Governo Bolsonaro

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a nomeação foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

PUBLICIDADE

O Centro Técnico Audiovisual foi criado em 1985 e tem como objetivo promover o desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira. Ele faz parte da Secretaria Nacional do Audiovisual, chefiada por Bruno Graça Melo Côrtes.

O setor apoia a capacitação de pessoal na área, além de mostras e festivais. Além disso, ele faz empréstimos de cópias de filmes, equipamentos e de estúdios.

O que chama a atenção é que a dentista amiga de Mario Frias não possui em seu currículo na plataforma LinkedIn qualquer experiência no setor audiovisual.

Porém, no ano passado, ela foi secretária parlamentar do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, ex-policial militar conhecido após quebrar uma placa de rua em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco.

Edianne Paulo de Abreu também tentou entrar para a política em 2018, no cargo de deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, mas não chegou a ser eleita.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela aparece ao lado de Mario Frias, que na época ainda não havia assumido a Secretaria Especial da Cultura. Na gravação, ela chama o ator de seu “amigo ‘didireita’”.

“Pode falar, pode rasgar o verbo”, declara a dentista ao ator. “Vereador e prefeito é tão importante, ou mais, do que o presidente agora. É uma eleição crucial para todo o direcionamento que a gente tem. Eles são os braços, mãos, dedos do presidente”, comenta o famoso.