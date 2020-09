Deputado Manuel Marcos destina mais de 4 milhões para hospital de Manoel Urbano

O deputado federal Manuel Marcos esteve cumprindo agenda na manhã desta terça-feira, 01, juntamente com o secretário de saúde, Alisson Bestene, onde solicitou que seja destinado o saldo de suas emendas extra orçamentária, no montante de 4.480.497,95 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta Mil Quatrocentos e Noventa e Sete reais e Noventa e Cinco Centavos), para a reforma e ampliação, do hospital geral de Manoel Urbano, Unidade Mista Manoel Urbano.

“Essa destinação se faz necessária, devido as precárias condições que se encontra aquela unidade, onde estive realizando uma visita técnica. No entanto me coloquei a disposição dos munícipes, no intuito de atender a demanda da população”, destaca o parlamentar.

