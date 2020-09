Deputado pede que Gladson faça acordos para adquirir vacina da Covid-19 

Na sessão remota desta quarta-feira (30), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) pediu que o governador Gladson Cameli ( sem partido) faça acordos para que sejam adquiridos lotes da vacina da Covid-19, assim que for liberada pela Anvisa.

“Temos visto muitos Estados que vem correndo atrás, fazendo acordos com as empresas que produzem as vacinas”, disse, pedindo mobilização do Governo do Acre.

Leite fez criticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que não está tratando do assunto com os chefes de Estado. Segundo eles, o assunto é tratado pelos próprios governantes.

