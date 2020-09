Desabafo: Acreana Raissa Barbosa diz que pensou em desistir e se interessa por Lucas

Na madrugada desta quinta (10), em desabafo com Luiza Ambiel, a modelo chorou e contou que pensou em desistir de participar da atração

Os primeiros dias dentro do reality A Fazenda não têm sido fáceis para Raissa Barbosa. Na madrugada desta quinta (10), em desabafo com Luiza Ambiel, a modelo chorou e contou que pensou em desistir de participar da atração.

“Quando eu cheguei aqui, eu chorei demais, e eu fico toda hora querendo chorar, mas eu não queria. […] É muita pressão aqui dentro, eu não quero ficar toda hora chorando, é uma fase boa na nossa vida”, disse Barbosa, entre lágrimas.

PUBLICIDADE

Ambiel a abraçou e disse que ela poderia desabafar, mas que a modelo deveria tomar cuidado para não se tornar alvo dos outros participantes logo no início do programa. A modelo concordou e contou que já foi alertada sobre o assunto por outro participante.

“Tem umas coisas lá fora que aconteceram. Você não tem noção. Ontem [terça] eu tive até vontade de desistir. Você acredita? Porque eu estou com medo”, afirmou.

Assim que entrou na sede do programa, Raissa Barbosa já protagonizou o primeiro climão, ao ser apontada por MC Mirella como amante de seu ex-namorado. A saia justa aconteceu quando os peões ainda se apresentavam, mas o clima parece ter acalmado entre as duas competidoras. O nome do tal ex-namorado não chegou a ser revelado.

Mais tarde, também na madrugada desta quinta (10), já se sentindo melhor, em conversa com outros peões, Raissa disse que é muito fã de Lucas Maciel, o Lucas Selfie. O peão estava presente no bate-papo e foi instigado pelas outras participantes a tomar uma atitude, ao que ele respondeu: “Sexta, sexta”.”Eu quero só ver essa festa de sexta-feira (11), meu Deus”, completou Stéfani Bays.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários