Desfalcado, campeão do Acreano é goleado pelo Fast Club no Arena Acreana

Uma semana depois de conquistar o inédito titulo do Campeonato Acreano de Futebol, o Galvez deu vexame na série D do Campeonato Brasileiro.

O Imperador foi goleado por 5 a 1 pelo Fast Club do Amazonas em pleno Estádio Arena Acreana, em partida realizada neste domingo (20).

O time amazonense foi superior durante todo o jogo e, não desperdiçou as chances de criadas. Já o Galvez, teve uma atuação abaixo da média e tornou-se um adversário fraco.

O Fast terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0 com gols de Charles e Bernardo. Na etapa final, o Galvez deu a impressão que iria reagir. Marcou um gol logo no inicio com Vanderson.

Mas a partir daí só deu Fast. O Clube amazonense marcou mais três gols (Charles, Deivesson e Geraldo). Placar final: Galvez 1 X 5 Fast Club.

