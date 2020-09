Dez ótimos filmes infantis na Netflix para assistir no final de semana

Separamos alguns bons longas infantis disponíveis na Netflix para assistir com a criançada no final de semana

Galinha Pintadinha, Baby Shark, Mundo Bita… cansou de colocar os mesmos filmes todos os dias para os filhos? Separamos alguns bons longas infantis disponíveis na Netflix para assistir com a criançada no final de semana.

O top 10 de mais assistidos da semana conta com três títulos do gênero: Pets Unidos, Emoji: O Filme e Mundo Bita. Lançado em 2020, Pets acompanha um cachorro e uma gata na missão de combater um exército de robôs. PUBLICIDADE Outros opções de longas são: Procura-se um Pai e Missão Pijamas, título recém-lançado que acompanha dois irmãos na missão de resgatar os pais que, na verdade, são agentes secretos. Confira: Missão Pijamas . Ela é uma ex-criminosa no programa de proteção a testemunhas. E seus filhos vão arriscar tudo para salvá-la de sequestradores que exigem que ela faça um trabalho para eles. Netflix/Divulgação

Emoji. Filme aproveitou a onda de animações como Detona Ralph (2012), sobre o mundo dos videogames, e a franquia Lego. Sony/Divulgação

É o Bicho!. Uma família recebe, como parte de uma herança, um circo e uma caixa mágica de biscoitos. Aquele que come algum biscoito dessa caixa, logo se transforma em um animal. Quando o tio Horatio P. Huntington começa a desejar se tornar dono do circo, eles farão de tudo para impedir que a atração caia em suas garras maléficas. Netflix/Divulgação

Os Irmãos Willoughby. Tim, Jane e seus irmãos gêmeos, possuem pais com temperamentos egoístas. Para se livrar deles e formar a família que desejam, eles bolam um plano para enviá-los em uma viagem de férias. Nessa aventura, os irmãos acabam descobrindo o verdadeiro significado da palavra família.

Klaus.Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos à mão. Netflix/Divulgação

Angry Birds – O Filme. Adaptação do jogo Angry Birds, uma das maiores franquias mundiais de entretenimento, o filme vai contar a história de Red, um pássaro com problemas para controlar seu estresse, o veloz Chuck e o volátil Bomba, amigos que nunca tiveram seus valores reconhecidos. Quando misteriosos porquinhos verdes invadem a ilha onde moram, estes improváveis heróis serão os responsáveis por descobrir qual o plano da gangue suína. Sony/Divulgação

O Pequeno Príncipe: uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no deserto em plena Terra. Divulgação



Luccas Neto em: Acampamento de Férias 2 (4/5). Luccas Neto e amigos vão ter de enfrentar um grupo de rivais habilidosos e, de quebra, lidar com uma chefe nem um pouco amigávelDivulgação/Netflix



Pets Unidos!. Quando Roger (um cachorro ao melhor estilo Robin Hood) e Belle (uma gata de estimação elegante, porém mimada) são jogados juntos em meio ao caos de um robô que toma conta de sua cidade natal, eles devem deixar todos os seus preconceitos de lado para sobreviver, enquanto embarcam em uma grande aventuraNetflix/Divulgação

Tá Dando Onda: Cadu Maverick é um jovem pinguim, que tem o lendário surfista Big Z como ídolo. Um dia ele decide deixar sua família e sua cidade, Shiverpool, na Antártida, para participar do Big Z Memorial Surf Off, um torneio de surf realizado na ilha Pen-Gu. Cadu acredita que caso vença o torneio ganhará respeito e admiração, seu grande sonho. Mas lá ele conhece um veterano surfista chamado Grego, com quem aprende que o campeão nem sempre é aquele que chega em 1º lugar nas competições. Reprodução/IMDB

