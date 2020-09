Digital influencer que atirou e matou empresário deixa prisão e diz que não se arrepende: ‘Jamais’

O digital influencer Iuri Santos Abrão, mais conhecido como Iuri Sheik, foi solto no início da tarde desta segunda-feira (14), após a Justiça conceder habeas corpus pedido pela defesa dele. Ele havia sido preso, em junho do ano passado, por atirar e matar a tiros o empresário William Oliveira após uma discussão durante os festejos juninos da cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.