Dirigente do Botafogo tem áudio vazado: “Somos o maior freguês do Vasco”

Carlos Augusto Montenegro também reconheceu que existem “alguns jogadores fracos” no elenco alvinegro

Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê de futebol do Botafogo, teve mais um áudio vazado. Em mensagem de mais de três minutos, o dirigente afirma que o Botafogo é o “maior freguês da história do Vasco”.

“O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos”, afirmou. PUBLICIDADE Em outro momento de sua fala, Montenegro, ex-presidente e homem influente do clube, reconheceu que existem “alguns jogadores fracos” no elenco do Botafogo. “Temos alguns jogadores fracos? Lógico que temos. Você acerta em oito, nove contratações, mas acaba errando algumas. Hoje está todo mundo p… com o Pedro Raul. Há duas semanas estava todo mundo chorando porque o Inter estava querendo comprar o Pedro Raul: ‘não deixa o Pedro Raul ir embora…’”. Áudio vazado do Montenegro. pic.twitter.com/CRrgSbiqDG — Roberto Macedo ★彡 (@robertospeed123) September 14, 2020

