Doação de plasma no Hemoacre alcança mais de 150 pacientes em tratamento contra covid-19

O plasma coletado é enviado para as unidades de saúde do Estado conforme solicitação médica

O tratamento experimental de combate à Covid-19 tem levado doadores até o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). Desde que começou a receber pacientes recuperados do novo coronavírus, em junho, o Hemoacre já recebeu mais de 100 candidatos à doação de plasma convalescente.

Visto como uma esperança para salvar a vida de quem ainda luta contra a doença, o plasma convalescente, doado por pessoas que tiveram o novo coronavírus e se recuperaram, vem sendo aplicado em pacientes internados acometidos pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) nos hospitais referenciados para enfrentamento da Covid-19 no estado.

PUBLICIDADE

Segundo dados do Hemoacre, cerca de 150 pacientes receberam a transfusão de plasma convalescente contra o coronavírus desde o início da captação. “É importante que as pessoas continuem buscando o Hemoacre para doação de sangue ou de hemocomponente, onde se insere o plasma convalescente para que possamos continuar atendendo as unidades hospitalares”, destaca Quésia Nogueira, enfermeira responsável pelo setor de Captação do Hemoacre.

Os interessados em doar precisam ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 60 kg, ter diagnóstico laboratorial confirmado de infecção por Sars-Cov-2, estar sem sintomas de Covid-19 há pelo menos 30 dias e não ter tido manifestações graves em função da doença (choque séptico, parada cardíaca ou intubação traqueal ou respiratória).

O plasma coletado é enviado para as unidades de saúde do Estado conforme solicitação médica.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários