Dois jovens são atingidos por tiros na noite desta segunda; atiradores estavam em um taxi

A PM esteve no local e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime

Dois jovens de 21 anos, identificados como Pablo Quesio Rodrigues Moreira e Tiago Cardoso, foram feridos a tiros na noite desta segunda-feira (7), na Rua do Barro, no Bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. As vítimas, segundo a polícia, não têm envolvimento com organizações criminosas.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, Pablo e Thiago estavam em uma residência bebendo, quando quatro homens em um táxi pararam na frente da casa, desceram e realizaram vários disparos contras as vítimas.

PUBLICIDADE

Pablo foi atingido por três tiros, que atingiram o peito, a perna e outro que fraturou o braço da vítima. Já Thiago foi baleado na perna. Após a ação, os criminosos entraram no carro e fugiram do local.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os socorristas, Pablo está em estado de saúde gravíssimo. Thiago está em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

A polícia constatou que as vítimas não têm envolvimento com organizações criminosas e podem ter sido confundidas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários