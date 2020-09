Empresário preso com 15 kg de cocaína vendia combo com sanduíche e cigarro de maconha

Um empresário do setor de serviços, que não teve o nome revelado, foi preso com 15 kg de cocaína próximo de Senador Guiomard, no interior do Acre, na noite de segunda-feira (14). Segundo a polícia, o suspeito é dono de uma hamgurgueria investigada por promover uma oferta chamada de ‘combo back’, que enviava aos clientes um sanduíche, um refrigerante e um cigarro de maconha pronto para o consumo.

A casa caiu quando o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizava uma fiscalização de rotina na BR-317 e deu ordem de parada para um Saveiro vermelho. Porém, ao ver a aproximação da viatura, o condutor acelerou. Os militares seguiram o carro por quase 10 km, até que o motorista parou e tentou fugir a pé para uma área de mata.

Os agentes encontraram 15 kg de cocaína pura e R$ 6.700 mil em espécie no veículo. O motorista ainda foi identificado como dono da hamburgueria responsável pela venda do combo e acabou sendo preso em flagrante. A oferta inusitada ainda repercutiu nas redes sociais na última segunda-feira (14). O caso será investigado pela Polícia Civil após internautas publicarem fotos com o produto.

