Duarte alfineta adversário e diz que Kinpara esteve durante 20 anos apoiando o PT 

"Ele esteve à frente do PT e da Rede nesses últimos anos", disse o candidato do MDB

Após as convenções partidárias, parece que os candidatos à prefeitura de Rio Branco estão com os ânimos exaltados. Nesta segunda-feira (21), o candidato do MDB, Roberto Duarte, voltou a alfinetar o candidato Minoru Kinpara (PSDB).

Segundo Duarte, o povo acreano paga um preço pelo modelo enganoso (Florestania), que se perpetuou no poder ao longo dos últimos 20 anos. “O projeto fracassou. Ele esteve à frente do PT e da Rede nesses últimos anos. Deixem as máscaras para a pandemia”, disparou.

