Duarte diz que vai combater fake news nas eleições: “O que importa é o debate”

Candidato à prefeitura da capital do Acre, Roberto Duarte (MDB) usou o Instagram nesta terça-feira (29) para dizer que vai combater as fake news (notícias falsas) durante o período eleitoral, com o apoio de sua equipe.

De acordo com o emedebista, a coligação ‘Coragem para Mudar’ aposta no diálogo para conquistar o voto do eleitor. “O que realmente importa neste momento é o debate sobre a cidade e as proposta para melhorar a vida dos rio-branquenses”.

Duarte explicou que as informações falsas podem prejudicar o cidadão, além de ir na contramão da democracia e da própria história de Rio Branco. [Foto: Reprodução/Instagram]

