Dupla é detida no bairro Triângulo após ser flagrada transportando cocaína

Suspeitos teriam buscado a encomenda no Cidade Nova para entregar a um traficante no Taquari

Um homem de 49 anos e uma mulher de 33 anos foram presos transportando 100 gramas de cocaína e R$ 286 em dinheiro em um Voyage branco de placa QLU1H89. A autuação ocorreu na Rua Maria de Lourdes, no bairro Triângulo, nesta quinta-feira (24). No entanto, os suspeitos teriam buscado a encomenda no Cidade Nova para entregar a um traficante no Taquari.

A detenção é fruto de uma abordagem do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro). Segundo a mulher, que se identificou como moradora da Cidade do Povo, o comparsa teria sido contratado para servir como segurança da missão, que renderia R$ 1 mil. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla).

