Dupla em moto tenta matar adolescentes no interior do Acre; um suspeito foi preso

Dois adolescentes, sendo um rapaz e uma garota, ambos de 17 anos, foram feridos a tiros, na tarde desta sexta-feira (25), na frente de uma residência no bairro Vitória, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, os jovens foram baleados por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os adolescentes ainda tentaram correr para dentro da casa, mesmo assim, acabaram atingidos pelos tiros. Após a ação, os criminosos fugiram.

Familiares das vítimas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou os jovens ao Hospital João Câncio Fernandes em estado grave. A garota foi baleado nas costas e no braço esquerdo. O rapaz ficou baleado nas costas.

A Polícia Militar conseguiu prender um suspeito de tentar contra a vida dos adolescentes e segue à procura do outro. A motivação dos crimes é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Polícia Civil vai investigar o caso.

