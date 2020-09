Dupla que teria agredido grávida durante assalto é presa em Rio Branco

De acordo com a Polícia Civil, os indíviduos sempre agiam com violência para intimidar as vítimas

Um morador do bairro Aeroporto Velho foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC) nesta terça-feira (22) como um dos autores de dois assaltos a residências na regional da Baixada da Sobral. O comparsa já havia sido detido na última sexta-feira (18).

Em um dos episódios, a dupla intimidou uma família com armas de fogo e roubou o veículo da casa. Mesmo com a colaboração das vítimas, de acordo com a polícia, eles sempre agiam com violência e chegaram a agredir uma mulher que estava grávida.

A Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) segue na investigação do caso para apurar se outros crimes foram cometidos. Os indivíduos permanecerão no presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC) até que saia decisão da Justiça.

