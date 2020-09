Durante live de oração, Elba Ramalho revela que está com coronavírus

Elba Ramalho testou positivo para o novo coronavírus. A cantora, de 69 anos, anunciou nesta terça-feira, durante a live diária que faz pelo Instagram, que ela e uma de suas três filhas estão com Covid-19.

“A princípio, sinto como se fosse um resfriado, estou com catarro no peito. Mas vou melhorar, Deus sempre me escolhe para carregar dores. Não tenho medo, porque não vivo envolvida com a coisa do medo. Vou lutar para passar logo. E saúde emocional é tudo! – afirmou ela, na transmissão ao vivo, em que tossiu bastante”.

A artista também deu mais detalhes sobre seu estado em um vídeo publicado na tarde desta terça-feira, no feed da rede social. ””Quero comunicar que testei positivo para o Covid. Primeiro minha filha, dois dias depois eu. Estamos reclusas e em tratamento. Nada grave por enquanto, espero que não agrave a situação porque esse vírus muito traiçoeiro. Até agora está dando tudo certo. Peço que rezem por mim e por ela.”

Católica fervorosa e devota de Nossa Senhora, a artista tem rezado pelo Instagram o Terço da Misericórdia diariamente. Já era uma prática diária na vida de Elba. Mas durante o isolamento, ela decidiu levar o hábito para as redes sociais, sempre às 15h. Elba pretende mostrar a força da fé para ajudar os doentes e fortalecer pessoas que estão apreensivas neste momento de pandemia.

