Durante ‘Prefeitura na Comunidade’, Prefeito Clodoaldo Rodrigues entrega kits escolares

Com objetivo de prestar assistência educacional para estudantes da rede municipal de ensino, durante as atividades de ensino remotas, o Prefeito Clodoaldo Rodrigues iniciou a entrega de kits de material em Cruzeiro do Sul. O ato foi realizado na Escola Antônio Ferreira Gomes, na Vila Santa Rosa, durante o Programa ‘Prefeitura na Comunidade’. A entrega vai ocorrer em todas as escolas municipais de Cruzeiro do Sul, contemplando mais de 12 mil estudantes.

O material será entregue nas regionais da zona rural, e nas escolas da cidade, para serem posteriormente redistribuídos para os estudantes. Para Gorete Amaral, mãe de estudante e moradora da comunidade há mais de 15 anos, a iniciativa da prefeitura vai ajudar nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em casa.

“Somos muito agradecidos, pois somos privilegiados. Estamos sendo contemplados com muitos serviços, e receber os kits escolares para nossos filhos é uma contrapartida muito boa. Apesar de não está tendo aulas, mas vai servir muito para as atividades que estamos fazendo em casa”, agradeceu a mãe.

O diretor da Escola Antônio Ferreira Gomes, Evilásio Silva, destacou que quase 100% dos estudantes continuam realizado as atividades remotas.

“A maioria dos alunos estão realizando as atividades em casa, de forma remota. A Secretaria e a Prefeitura, na pessoa do Prefeito Clodoaldo, tiveram essa ótima iniciativa, pois muitos alunos estavam com dificuldades. Vai ajudar bastante”, relatou.

O Secretário Municipal de Educação, Amarízio Saraiva, enfatizou que a entrega de materiais foi realizada durante todos os anos de gestão, levando melhores condições de ensino para os alunos.

“Nessa gestão, todos os anos trazemos os kits para os alunos. Tínhamos esse material desde o início do ano, mas devido a pandemia ficamos aguardando saber se ia de fato retomar as aulas. Agora, como sabemos que as atividades não serão mais presenciais, estamos entregando os kits para apoiar os alunos em casa nas atividades propostas pelas escolas”, explicou o secretário.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues destacou a necessidade de oferecer o suporte para os estudantes com a entrega dos kits, uma vez que as atividades continuam sendo realizadas.

“O Projeto realizado aqui na Vila Santa Rosa vai também para as demais vilas, trazendo os serviços que ocorrem na zona urbana. Além dos inúmeros serviços que vem ocorrendo desde o início da semana, aproveitamos para realizar hoje a entrega dos kits escolares, pois sabemos a dificuldade de alguns pais, tendo em vista que muitos têm muitos filhos nas escolas, e necessitam continuar fazendo as atividades com as crianças em suas casas”, enfatizou o prefeito.

