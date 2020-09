Eleições 2020: Rio Branco terá sete candidatos à prefeitura; veja quem são

Com a desistência do PCdoB de apresentar uma candidatura própria para a prefeitura de Rio Branco, chega ao fim, nesta quarta-feira (16), a temporada de convenções que oficializaram os nomes para a disputa majoritária.

Sete candidatos brigarão pelos votos dos rio-branquenses no dia 15 de novembro. Conheça um pouco de cada um deles:

O primeiro a lançar a candidatura, na última sexta-feira (11), foi o empresário Jarbas Soster, do Avante, que terá como vice Afonso Fernandes, da Democracia Cristã. Completam a coligação “Avança, Rio Branco” o PMB e o PMN. Soster nunca teve um mandato político, mas já foi candidato a vereador de Rio Branco nos anos 2000.

Na mesma data, oficializou a participação no pleito o ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalom, do Progressistas, que caminhará com Marfisa Galvão, do PSD. O candidato, que ocupava cargo de secretário no atual governo, já disputou a prefeitura de Rio Branco, o governo do Acre e uma vaga de deputado federal, todas sem sucesso.

Jamyl Asfury, do PSC, lançou sua chapa puro-sangue no sábado (12), com Vanda de Paula como vice-candidata. Ele já ocupou uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O slogan da futura campanha do ex-deputado estadual é “Rio Branco feliz. Deus governando com a gente”.

Um dos favoritos na disputa, Minoru Kinpara (PSDB) fez sua convenção na noite de sábado (12), ao lado do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, que indicou o vice na chapa, o empresário Celestino Bento. Ele já foi reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) e candidato derrotado ao Senado pela Rede Sustentabilidade.

No domingo (13), foi a vez do deputado estadual Daniel Zen, do PT, se colocar na disputa pela quinta vitória consecutiva do seu partido à prefeitura. Claúdio Ezequiel, do PSol, é o seu vice. Zen foi secretário de Educação no primeiro mandato do ex-governador Tião Viana e presidente da Fundação Elias Mansour (FEM) no governo Binho Marques.

A atual prefeita Socorro Neri, que assumiu após a derrota de Marcus Alexandre para o governo em 2018, oficializou sua candidatura à reeleição na segunda (14), tendo como vice Eduardo Ribeiro, do PDT. Ela conta com o apoio do governador Gladson Cameli (sem partido) e é uma das que podem ir para o segundo turno.

Finalmente, o advogado e deputado federal Roberto Duarte (MDB) fez sua convenção também na segunda (14), ao lado da vice Antônia Lúcia Câmara (PL), ex-deputada federal. Duarte já foi vereador e, antes de terminar o mandato, assumiu uma cadeira na Aleac. Dois anos depois, novamente antes do fim da legislatura, briga pelo posto de prefeito.

