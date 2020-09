Em funeral ao som de reguetón, mulher sobe em caixão, rebola, simula sexo e beija o morto

As imagens viralizaram nas redes sociais e causaram indignação. Muitos classificaram a atitude da mulher como "desrespeitosa"

Um recente funeral na cidade de Manta (província de Manabí, Equador) acabou tomando um rumo inesperado. Em determinado momento do cortejo fúnebre, uma mulher, que seria a viúva do falecido, subiu no caixão, que estava semiaberto, e começou a rebolar ao som de música caribenha.

Ao ritmo de animada canção de reguetón, a mulher simulou movimentos sexuais e chegou a beijar o morto.

As imagens viralizaram nas redes sociais e causaram indignação. Muitos classificaram a atitude da mulher como “desrespeitosa”.

De acordo com o jornal “El Universo”, o morto foi identificado como Marlon Mero Quijije, de 38 anos. Ele foi atingido por três tiros quando passava pelo bairro de San José e morreu ao dar entrada em um hospital de Manta.

A polícia acredita que Marlon tenha reagido ao ser assaltado. A vítima não tinha ficha criminal.

