Em Sena, Mazinho Serafim e o vice Gilberto Lira disputam a reeleição

Apoiado por sete partidos que formam a coligação ‘O Trabalho Continua’, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), oficializou candidatura à reeleição ao lado de Gilberto Lira como vice. Ocorrido na última terça-feira (15) na Casa do Seringueiro, o evento seguiu normas sanitárias recomendadas pelo Ministério Público.

A convenção apresentou ainda cerca de 70 nomes que concorrem a vereador da cidade, sendo que oito deles disputam a renovação do mandato. A chapa majoritária do MDB conta com a coligação do PSD, DEM, PSL, PL, PSB e o Republicano.

Mazinho Serafim tem o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD) e dos deputados federais Jéssica Sales, Flaviano Melo, Manoel Marcos e Alan Rick. Os deputados estaduais Meire Serafim e Roberto Duarte também prestigiaram o evento.

Após receber palavras de incentivo e elogios por sua atuação junto à prefeitura do terceiro maior município do Acre, Serafim fez uso da palavra e demonstrou otimismo.

“Estamos colocando o nosso nome para uma nova avaliação do povo de Sena Madureira. É o povo que vai decidir se o nosso esforço e trabalho devem continuar. Se ganharmos as eleições, vamos procurar o governador do Estado e todos os senadores e deputados federais para que possamos trabalhar juntos por Sena Madureira novamente. Sei que alguns não estão conosco porque têm outros compromissos, e eu compreendo o lado deles”, disse Mazinho, adotando discurso de paz e amor.

Gilberto Lira agradeceu a confiança da aliança em continuar na condição de candidato a vice e renovou seu desejo de contribuir com a gestão. “Não quero tomar o espaço que é do prefeito e sempre tive a liberdade de participar da gestão ativamente. Por isso, agradeço por tudo que esse grupo tem feito por mim. Contem comigo”, disse.

A convenção foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e atingiu quase 16 mil visualizações. Mazinho Serafim e Gilberto Lira disputam o cargo de prefeito contra Gerlen Diniz e Toinha Vieira, que realizaram convenção partidária no dia 11 de setembro.



[Fotos: ContilNet]

