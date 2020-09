Em vídeo, Jorge Viana utiliza o trocadilho do momento entre os petistas: “estou zen”

O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) utilizou, neste domingo (27), em vídeo gravado para as redes sociais, o trocadilho do momento entre os petistas de Rio Branco. “Eu tô zen”, disse, referindo-se ao candidato do partido para a prefeitura da capital, Daniel Zen, que já deu início à campanha para reconduzir a sigla ao comando da cidade.

“Eu tô junto com ele e convido vocês para que a gente, juntos, possa trazer de volta o sonho e as boas lutas pra gente ter um reencontro com a boa política e fazer o Brasil dar certo, o Acre dar certo e a nossa querida Rio Branco seguir em frente”, continua o também ex-senador da República.

Viana afirmou ainda que respeita as outras candidaturas, mas que vai trabalhar pela do PT. Ele resgatou o passado, de quando foi eleito prefeito em 1992 e, mais tarde, governador do estado. “O nosso Acre passou por um período muito bacana”, lembrou.

O petista condenou o desinteresse de muitos pela política em tempos de polarização e acirramento das opiniões. “Eu sei que vivemos um período muito ruim, difícil, e o interesse de alguns é desligar tudo, se afastar de tudo isso. Mas não façam isso. Se você não está interessado nas eleições, tem alguém que tá. E a minoria que tá vai tomar uma decisão que você provavelmente não vai gostar”.

Assista:

