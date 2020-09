Embaixador de Israel monitora segurança no AC e faz acordo para combate ao crime

A vinda do embaixador para o Acre partiu de um convite de Alan Rick, que já capitania o acordo com o governo há alguns meses

Após desembarcar em Rio Branco nesta quinta-feira (10), o Embaixador de Israel, Sr. Yossi Shelley, participou de sua primeira agenda com o Governo do Estado, na sede do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sejusp).

Levando em consideração que o país do Oriente Médio é referência na produção de tecnologias para o combate ao crime, foi apresentando a Yosse, que deve contribuir com a pasta, todo o sistema de Segurança do Estado, bem como a atuação das forças policiais nas fronteiras.

A vinda do embaixador para o Acre partiu de um convite do deputado federal Alan Rick (DEM), que já capitania o acordo com o governo há alguns meses.

“Quero agradecer aqui o convite do Alan e do governador Gladson para que eu me aproxime da realidade da Segurança Pública do Acre, conhecendo o trabalho de combate ao crime nas fronteiras, principalmente. Sinto que temos muito a fazer a partir de acordos satisfatórias”, pontuou Yossi.

O convidado garantiu à reportagem do ContilNet que um acordo de cooperação sobre Segurança Pública e Exportação de Carnes, entre Acre e Israel, será assinado até sexta-feira (11).

“Hoje nós vamos realizar uma vistoria da situação da Segurança no Estado, principalmente sobre as fronteiras, e, a partir disso, desdobrar os acordos”, concluiu.

Na ocasião, o governador agradeceu a participação do embaixador e disse que o Acre tem muito a crescer a partir dessa nova relação.

“Sabemos que é uma necessidade do Acre crescer e melhorar a segurança pública, encontrar novas formas de cuidar das fronteiras. Israel é referência nesse trabalho e muito pode contribuir com a nossa luta. Me sinto muito grato com a vinda do embaixador, que a convite do deputado Alan Rick, prontamente atendeu nosso pedido”, salientou o governador.

“Queremos absorver tudo o que eles têm pra nos oferecer sobre monitoramento e intervenção nas nossas fronteiras”, finalizou o governador.

Gladson garantiu ainda que o Executivo prepara uma caravana, para os próximos meses, com destino a Israel.

O embaixador deve ficar no Estado até o domingo, quando cumprirá outras agendas com Alan Rick e o governador.

