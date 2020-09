Enem 2020: Inep abre seleção para corretores de redação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, abriu nesta segunda (21) o processo de inscrição para interessados em atuar no processo de avaliação da redação do Enem. O prazo termina no dia 5 de outubro, às 17h. As inscrições podem ser feitas através do site https://redacoes.exames.fgv.br/.

Podem participar do processo seletivo aqueles que não possuem cônjuge, pais, filhos, dependentes legais ou qualquer outro parente de primeiro grau inscrito no exame. O avaliador também precisa ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística e ter um computador ou smartphone em boas condições para o trabalho. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos exigidos pelo Inep irão participar entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro de um curso de capacitação a distância para poder exercer a função.

Os selecionados no curso participam de mais uma etapa de capacitação, presencial, e de um teste para saber se estão aptos para exercer a função. A etapa presencial está prevista para ser realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2021, mas o Inep informou que em razão da pandemia do coronavírus ela pode ocorrer de forma on-line.

Enem 2020

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior do país. O exame avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Neste ano, a prova conta com uma novidade, o Enem Digital. Com mais de 5 milhões de inscritos, as provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro para a versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital.

