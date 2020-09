Enem: cadastro para certificadores começa nesta quarta

Podem participar servidores e professores sem vínculo com inscritos no Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu edital para cadastrar servidores do Governo Federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais para atuação nas atividades de certificação dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os interessados devem realizar o procedimento entre esta quarta (9) e o dia 29 de setembro, no endereço certificadores.inep.gov.br ou no aplicativo do exame.

Cada certificador selecionado receberá remuneração no valor de R$ 342 por dia. Podem participar da seleção os candidatos que não possuem relação familiar de até 3º grau com inscritos no Enem 2020.

O resultado da chamada pública e o endereço eletrônico com a relação da homologação das inscrições e dos colaboradores convocados para realizar o curso de capacitação serão divulgados no Diário Oficial da União, no dia 14 de outubro.

Quem for convocado deverá realizar uma capacitação a distância promovida pelo Inep para divulgação de normas, procedimentos e critérios técnicos do Enem. Por isso, o edital também exige que o inscrito tenha smartphone ou tablet, com acesso próprio à internet móvel.

Por conta da pandemia, na edição deste ano, será exigido que os certificadores utilizem, nos dias de atuação, álcool em gel e usar máscaras para proteção contra a COVID-19. Será proibida a entrada do certificador no local de aplicação sem a máscara de proteção facial.

