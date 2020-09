Energisa distribui gratuitamente lâmpadas em instituições sem fins lucrativos de Rio Branco

As ações ocorreram no início de agosto e visam contribuir para a redução de do consumo de energia elétrica nas instituições contempladas

O Projeto Nossa Energia realizou a substituição gratuita de quase 300 lâmpadas em cinco instituições sem fins lucrativos na cidade de Rio Branco. As ações ocorreram no início de agosto e visam contribuir para a redução de do consumo de energia elétrica nas instituições contempladas pela iniciativa: Associação Amigos do Peito, Lar Vicentino, Creche da Mazé, APAE e Casa de Acolhida Souza Araújo. Todas atuam no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A presidente da Associação Amigos do peito, Maria Barbosa, falou da alegria de ter a geladeira trocada, além da substituição de lâmpadas. “É uma satisfação enorme em ser contemplada com esse projeto. Vai nos ajudar muito”.

O diretor técnico comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, ressaltou a importância da iniciativa para a empresa, sempre buscando levar desenvolvimento e conforto à população do estado.

“É uma forma de continuar atendendo demandas de instituições locais com trabalho de cunho social tão significativo”, concluiu.

