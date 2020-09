Entidades se unem e repudiam nomeação de dentista amiga de Mario Frias

Pensando nisso, 18 entidades do setor audiovisual formulassem uma carta aberta, divulgada nesta segunda-feira (21), segundo informações do jornal O Globo.

O documento ressalta também uma grande preocupação com o momento de incertezas que vive a Cinemateca Brasileira, cujas chaves foram entregues à Secretaria do Audiovisual em agosto.

“Desde então, mesmo após encontros com associações do setor e promessas de resolução do impasse administrativo, os rumos da instituição permanecem incertos e o acervo segue desprotegido”, declara a carta.

O texto ainda aponta as principais missões do Centro Técnico do Audiovisual, que deveria “apoiar, capacitar, difundir e preservar” o setor.

A publicação também menciona a nomeação da amiga de Mario Frias dizendo que o setor passou a ser “comandado por uma profissional sem conhecimento e preparo técnicos específicos para gerir um órgão com tamanha complexidade e importância”.

Entre os 18 grupos que assinam a carta estão entidades como a Abraci (Associação Brasileira de Cineastas), ABPA (Associação Brasileira de Preservação Audiovisual) e o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo.