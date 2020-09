Especialistas em leitura labial dizem que Neymar foi chamado de macaco

Eles afirmaram que o defensor direcionou a palavra "mono" (macaco, em espanhol) ao atacante brasileiro do Paris Saint-Germain no clássico disputado no último dia 13, em Paris

Especialistas em leitura labial confirmaram neste domingo, em entrevista à TV Globo, que Neymar foi alvo de racismo por parte do zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha. Eles afirmaram que o defensor direcionou a palavra “mono” (macaco, em espanhol) ao atacante brasileiro do Paris Saint-Germain no clássico disputado no último dia 13, em Paris, pelo Campeonato Francês.

Os especialistas ouvidos são Luis Felipe Ramos, que faz parte da Associação de Surdos do Rio de Janeiro, Felipe Oliver e Mikel Vidal, tradutores de libras que trabalham para o Instituto Nacional de Educação de Surdos – esse último é filho de colombianos e tem formação avançada em espanhol.

“Ele fala a palavra ‘mono’ em espanhol, no momento em que ele, inclusive, fala e vira a boca. Ali fica claro. A gente não conseguiu, por exemplo, perceber o que ele fala antes de falar a palavra ‘mono’. Mas a palavra ‘mono’ foi um trecho que a gente teve consenso na hora em que estava fazendo o trabalho de leitura labial”, disse Felipe Oliver.

A ofensa teria acontecido ainda no primeiro tempo da partida, após um desentendimento entre o atacante e o defensor. Neymar foi até o quarto árbitro e disse as palavras “racismo, não!”, mas nada foi feito pela equipe de arbitragem. No final do jogo, após uma briga generalizada, Neymar deu um tapa na cabeça de González e recebeu o cartão vermelho.

A discussão prosseguiu nas redes sociais, onde Neymar afirmou que o único arrependimento foi não ter “dado na cara” do espanhol; González afirmou que não era racista, insinuou que a situação foi devido à derrota do Paris Saint-Germain e postou uma foto do elenco do Olympique de Marselha – o brasileiro então respondeu criticando-o e dizendo que ele “não era homem de assumir o erro”.

O Olympique de Marselha defendeu González e afirmou que o espanhol não é racista. Um tio do zagueiro afirmou que a palavra pronunciada foi “bobo” e não “mono”, em entrevista na Espanha.

Neymar foi punido com dois jogos de suspensão por conta do cartão vermelho. O Paris Saint-Germain preparou um dossiê para a defesa do atacante e, caso González seja punido, pode ficar fora de até 10 jogos.

