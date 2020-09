Esquecendo que Mazinho apoiou petista, MDB pode levar Eliane ao Conselho de Ética

A reportagem do ContilNet entrevistou o presidente da executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nesta segunda-feira (21), para falar sobre o apoio da ex-deputada a candidatura majoritária de Socorro Neri do PSB à Prefeitura de Rio Branco.

Segundo o diretor do partido na Capital e candidato a prefeito, Roberto Duarte, o caso de expulsão de Sinhasique não pode ser discutido por dirigentes partidários. “Esse assunto vai para o conselho de ética. Eles vão decidir a situação”, declarou.

Os emedebistas estão furiosos com o apoio de Eliane Sinhasique à Socorro Neri, isso porque, o partido tem o deputado estadual Roberto Duarte como postulante à prefeitura de Rio Branco.

No entanto, Duarte disse que não tem nada pessoal contra Sinhasique. “Não tenho nada contra a Eliane. Ela tem o direito de apoiar quem ela quiser”, encerrou.

Toda a executiva do MDB ficou calada, nas eleições de 2018, quando o prefeito Mazinho Serafim desfilou em carreatas e gravou vídeos, em apoio ao candidato petista Ney Amorim, que na época disputava uma vaga no Senado. O detalhe é que o MDB tinha um candidato a essa mesma vaga, o hoje senador Marcio Bittar.

“O MDB não tem mais moral para levar ninguém ao Conselho de Ética. Por que não puniram o prefeito Mazinho, que deixou de apoiar um candidato do partido, no caso o senador Marcio Bittar para apoiar um candidato do PR, e fez isso abertamente?”, questiona uma liderança política ligada à Sinhasique.

