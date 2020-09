Estado decreta situação de emergência na ETA II, identificada como área de risco geológico

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador Gladson Cameli (sem partido) decretou na manhã desta sexta-feira (18), situação de emergência na área onde está localizada a captação de água da Estação de Tratamento, a ETA II, em Rio Branco.

Segundo o decreto, o motivo da emergência é o processo de erosão de margem fluvial. Acontece que, de acordo com o próprio governo, parte da estação de tratamento da ETA II, no ponto de captação de água, foi construída em 2007 e somente em 2010 foi realizado um estudo de Risco Geológico na capital – PMRR – Plano Municipal de Redução de Risco.

O local foi caracterizado como área de risco geológico, classificado como Risco III, conforme análise do Serviço Geológico do Brasil.

Devido a situação, o processo erosivo na encosta do Rio Acre e movimento de massa na área da captação de água da ETA II, vem acarretando sérios problemas em todas as estruturas físicas com a presença de fissuras, trincas, rachaduras, desabamento das passarelas de circulação, rompimento da estrutura do extravasor e sinais semelhantes na subestação de energia, gerando insegurança e comprometendo ao funcionamento.

