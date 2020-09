Estado inicia fechamento do primeiro e segundo bimestre das aulas remotas no AC

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, está desenvolvendo um processo de atividades avaliativas para concluir o primeiro e o segundo bimestre das aulas remotas do ano letivo de 2020. A ação faz parte do plano de continuidade das atividades pedagógicas não presencias já implementadas.

Desde a paralisação das aulas presencias, em março deste ano, a equipe da SEE viabiliza novas medidas para dar continuidade aos conteúdos de todas as etapas de ensino, como as áudio e videoaulas, bem como a disponibilização de apostilas pedagógicas. Com isso, o processo de aplicação das atividades avaliativas será desenvolvido com base nos conteúdos disponibilizados ao longo desse período de aulas remotas, e validará o fechamento dos bimestres da rede.

Desde a paralização das aulas presencias, em março, a equipe da SEE viabiliza novas medidas para dar continuidade aos conteúdos de todas as etapas de ensino. Foto: Clícia Araújo/ SEE

De acordo com a diretora de Ensino, Denise dos Santos, o processo de continuidade das atividades pedagógicas não presencias é trabalhado de maneira formativa e quantitativa, ampliando as novas estratégias de ensino, e avaliando os resultados de forma somativa. “É importante frisar que nós não estamos aplicando provas. Os conteúdos veiculados, tanto na TV quanto no rádio, fazem parte de um processo revisional, para que em cima disso possam ser aplicadas as atividades avaliativas que estão sendo propostas”, explica a diretora.

A proposta do plano de atividades avaliativas foi estudada e aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), em reunião na última sexta-feira, 18. Entre os encaminhamentos, ficou decidido que o 1º e 2º bimestre serão concluídos em setembro e, posteriormente, será concluído o 3º bimestre, até o final do ano letivo. Além disso, as atividades de avaliação serão conduzidas de acordo com as particularidades de cada etapa e modalidade de ensino.

O 1º e 2º bimestre serão concluídos em setembro e, posteriormente, será concluído o 3º bimestre até o final do ano letivo. Foto: Cedida

Ainda que sem data prevista, a Educação vem organizando uma série de reuniões para analisar as propostas do Plano de Retomada das Aulas Presenciais. As ações de planejamento são desenvolvidas pelo grupo de trabalho formado por representantes da Secretaria de Educação, Ministério Público (MPAC), União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/AC), Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselho de Diretores da Escolas Públicas do Acre (Codep).

A rede estadual está contabilizando, de forma remota, 25% da carga horária total anual. O retorno das aulas presencias para o encerramento do ano letivo de 2020, quando possível, será executado de forma gradual e avaliado de acordo com o cenário da pandemia no Estado. “O plano é concluir o 4º bimestre de forma presencial, quando for possível, para garantir ao aluno a recuperação da aprendizagem, incluindo, assim, as avaliações finais, para então darmos início ao ano letivo de 2021”, salientou Denise dos Santos.

Para ampliar a execução das atividades avaliativas, as equipes gestoras têm feito uma ação de busca ativa aos alunos que ainda não estavam inseridos nesse processo. Além disso, a Secretaria de Educação, por meio das unidades escolares, implementa um sistema de avaliações para acompanhar o ensino-aprendizagem dos estudantes da rede.

