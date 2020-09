Estrada da Morte: Funcionários da Gazin ficam feridos após ao capotar carro na AC-40

O Samu atendeu as vítimas e as encaminhou para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave

Os funcionários da Gazin, Jadson Silva de Souza e Fábio Soares, ambos de 22 anos, ficaram gravemente feridos após sofrerem um acidente na manhã desta quinta-feira (10), no km 27 da Rodovia AC-10, mais conhecida como estrada de Porto Acre, ou “Estrada da morte”.

Segundo informações de populares, as vítimas trafegavam em um carro modelo Voyage de cor preto, sentindo Rio Branco/Porto Acre, quando o motorista perdeu o controle ao passar por uma depressão na estrada e o veículo capotou várias vezes na pista.

PUBLICIDADE

Outros motoristas que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários