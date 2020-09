Estudo diz que pessoas que usam óculos têm até 5 vezes menos chances de Covid-19

De acordo com pesquisa, objeto que protege a área dos olhos e dificulta acesso do vírus ao corpo

Usar óculos com frequência pode reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), ou pelo menos é o que sugere um estudo realizado por pesquisadores chineses da universidade Nachang.

As dados ainda reforçam a importância de proteção na área dos olhos por parte dos profissionais de saúde.

De acordo com a publicação, a resposta está nos receptores ACE-2 , que facilita a entrada do vírus no organismo e podem ser encontrados nos olhos.

Os óculos, por sua vez, dificultam hábitos como o de coçar ou tocar a região, o que oferece uma proteção considerável.

O estudo foi publicado no periódico de oftalmologia JAMA e envolve a observação de 276 pacientes diagnosticados com a Covid-19 entre 27 de janeiro e 13 de março.

O grupo serviu de amostragem comparativa entre a quantidade de pessoas que usam óculos na província de Hubei (31,5%) e os do grupo (5,8%).

A pesquisa também aponta a importância de atitudes preventivas como a lavagem frequente de mãos e evitar tocar o rosto.

Além disso, o efeito proporcionado pelos óculos é semelhante ao de faceshields, que protegem o rosto inteiro, inclusive a área dos olhos.

