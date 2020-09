Evento gratuito destaca iniciativas empreendedoras do Acre

Com objetivo de mostrar a importância do meio empreendedor acadêmico para o mercado de trabalho em todo o Brasil, o Ciclo Empreendedor Universitário – CEU vai promover uma série de eventos online para falar sobre a capacidade de negócios do Estado do Acre. Os debates vão contar com a participação de diferentes especialistas do país todo, além de empresas, universidades e do Governo local. Sem a necessidade de inscrição, o evento será totalmente gratuito e transmitido pelo Youtube.

Segundo Amanda Eloi, fundadora do CEU, Administradora e consultora de Projetos da WAAH!, a iniciativa com o objetivo de unir diferentes propostas e destacar o valor da educação para mudar a realidade em que os jovens vivem, compartilhar experiências, histórias e contatos entre os universitários, empreendedores e investidores, além de discutir e fomentar o potencial ritmo empreendedor do estado.

Eloi explica que, diferente de edições anteriores e seguindo os protocolos de isolamento social impostos pelos estados devido a pandemia do COVID-19, o evento será totalmente online, por meio do Youtube e do Facebook do CEU, ocorrendo todo sábado entre os dias 01/10 a 31/10, às 17 horas do horário de Brasília e seguirá o seguinte cronograma.

Na primeira semana, o destaque ficará com as pesquisas aplicadas e seu potencial mercadológico, com participação de representantes da Universidade Federal do Acre. Na semana seguinte, vão ser discutidas iniciativas que deram certo fora da Universidade, com a Secretaria da indústria, ciência e tecnologia do Acre.

Depois, o CEU mediará o debate sobre graduandos e graduados que se encontraram no empreendedorismo, contando com a participação da Secretaria de Empreendedorismo. Já na semana do dia 19, o tema será sobre o Impacto das Empresas Juniores, com a participação da Federação das empresas junior do Acre.

Por último, na semana do dia 25, representantes das instituições de ensino, empreendedores, empresários e o representantes do governo do Acre vão se reunir com os organizadores do CEU para discutir as contrapartidas das universidades e suas iniciativas com mercado.

Canal do CEU no Youtube.

