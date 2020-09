Ex-campeão do UFC, McGregor é detido por tentativa de agressão sexual

A denúncia de assédio foi apresentada na última quinta-feira (10/9), conforme relato das autoridades francesas. “Após uma denúncia apresentada em 10 de setembro denunciando atos que poderiam ser descritos como tentativa de agressão sexual e exibição sexual, o Sr. Conor Anthony Mac Gregor foi alvo de uma audiência pelos serviços da gendarmaria”, disseram os promotores.

Após ser campeão de duas categorias diferentes do UFC, Conor McGregor anunciou em junho que estava aposentado do undo do MMA. Apesar disso, a imprensa internacional informava recentemente que ele costurava um retorno ao UFC.

O lutador irlandês tem histórico de confusões, sobretudo após abandonar a carreira como lutador. Antes disso, ele era considerado o desafeto dos brasileiros no octógono, tendo vencido José Aldo em 2015.