Ex de Briatore diz que Schumacher só se comunica com os olhos

Elisabetta Gregoraci, ex-mulher do empresário Flavio Briatore, disse que o alemão Michael Schumacher só se comunica com os olhos

A modelo italiana Elisabetta Gregoraci, ex-mulher do empresário Flavio Briatore, disse na quinta-feira que o alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, só se comunica com os olhos e é mantido sob cuidados graças a um hospital montado dentro da casa da família. Elisabetta teve informações sobre o alemão porque o ex-marido foi empresário de Schumacher e é um grande amigo do ex-piloto.

Os detalhes foram revelados durante conversa de Elisabetta na versão italiana do reality show Big Brother. Ao ser questionada por um colega da casa sobre o estado de saúde de Schumacher, a modelo afirmou que o alemão recebe poucas visitas. “Ele não fala. Ele se comunica com os olhos e apenas três pessoas podem ir vê-lo”, disse a modelo, que foi casada com Briatore de 2008 até 2017.

Segundo Elisabetta, a família de Schumacher deixou a Suíça para morar na Espanha. “Eles se mudaram para a Espanha e sua esposa fez um hospital na casa”, revelou. O alemão sofreu um grave acidente de esqui no final de 2013 em Meribel, no sul da França. O ex-piloto teve graves lesões cerebrais e desde que deixou o hospital as informações sobre o estado de saúde dele têm sido mantido sob sigilo.

A mulher de Schumacher, Corina Betsch, revelou recentemente que o marido continua reagindo lentamente ao tratamento. O filho do casal, Mick Schumacher, tem se destacado na atual temporada da Fórmula 2, mas também evita comentar informações sobre o estado de saúde do pai.

Maior campeão da história da Fórmula 1, Schumacher somou sete títulos mundiais e 91 vitórias. No entanto, pode ser superado pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ainda neste ano. O piloto da Mercedes está a um triunfo de igualar o alemão e é o favorito para vencer a temporada deste ano e chegar, assim, à sétima conquista.

