Ex-deputado Heitor Jr. luta pela vida em UTI após complicações da covid-19

O ex-deputado estadual pelo Podemos, Heitor Junior, está internado em estado grave em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Santa Juliana para tratar complicações da covid-19 cinco meses após ser considerado curado da doença.

De acordo com sua irmã mais velha, Margareth Cavalcanti, ele foi diagnosticado no final de abril e, mesmo curado, teve sequelas que provocaram tosse e febre meses depois. Ao se consultar, foi constatado que seu pulmão estava bastante comprometido.

Familiares do ex-parlamentar vão transferi-lo ao Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, nesta quarta-feira (23). Para auxiliar nos gastos com o tratamento, eles promovem uma campanha solidária para angariar recursos. Interessados em contribuir podem depositar ou transferir qualquer valor para a conta corrente 32888-x, agência 5014-8, Banco do Brasil, CPF 153.996.482-53, no nome de Margareth Rose Ramos de Macedo Cavalcanti.

Heitor é conhecido por ser defensor dos portadores de hepatite e transplantados no Acre, sendo, atualmente, presidente da associação de pacientes dessa enfermidade, a Aphac.

“Ele é um lutador pela vida de pessoas acometidas pela hepatite. Agora é a vida dele que precisa de ajuda”, disse a irmã.

