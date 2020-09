Ex-deputado Heitor Júnior é transferido para hospital de São Paulo

Paciente estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, com os pulmões comprometidos por sequelas da covid-19

Presidente da Associação de Portadores de Hepatite do Acre (Aphac), Heitor Júnior foi transferido para o Hospital Osvaldo Cruz de São Paulo (SP), na noite desta quarta-feira (23), para tratar de complicações da covid-19.

A informação foi confirmada nas redes sociais pela irmã do paciente. “Continuem orando para que a saúde dele seja plenamente restaurada. Agradecemos à solidariedade de todos”, disse Sâmia Ramos de Macedo.

O ex-deputado estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, com os pulmões comprometidos por sequelas da covid-19. O diagnóstico da doença veio em abril, mas até hoje ele ainda sofria com febre e tosse.

A família promove uma campanha solidária virtual para arrecadar fundos para o tratamento. Quem estiver interessado em contribuir deve depositar ou transferir qualquer valor no nome de Margareth Rose Ramos de Macedo Cavalcanti, irmã mais velha de Heitor Júnior, seguindo os dados abaixo:

Banco do Brasil

Conta corrente: 32888-x

Agência 5014-8

CPF 153.996.482-53

